Andriy Ralyuchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Ralyuchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Ralyuchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Ralyuchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Ralyuchenko 8 Haziran 1995 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ралюченко Андрій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Ralyuchenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andriy Ralyuchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Andriy Ralyuchenko'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andriy Ralyuchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Ralyuchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Ralyuchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Ralyuchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metalist U19

1 Temmuz 2014 yılında Metalist II

1 Temmuz 2015 yılında Metalist

21 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

17 Şubat 2017 yılında Metalist 1925

1 Temmuz 2019 yılında Girnyk-Sport

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında FK Metal

Andriy Ralyuchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Ralyuchenko şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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