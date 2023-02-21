Yegor Kartushov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Kartushov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Kartushov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Kartushov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Kartushov 5 Ocak 1991 tarihinde Saky, Krym şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Картушов Єгор Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Kartushov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yegor Kartushov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Kartushov'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yegor Kartushov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Kartushov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yegor Kartushov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Kartushov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2010 yılında Zorya Lugansk

1 Aralık 2010 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2011 yılında Illichivets

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Zorya Luhansk

1 Eylül 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2012 yılında Desna

18 Şubat 2022 yılında Metalist

Yegor Kartushov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Kartushov şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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