Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Shopin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Shopin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Shopin 9 Mayıs 1991 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шопін Володимир Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Shopin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Volodymyr Shopin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Shopin'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Shopin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Shopin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Shopin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Shopin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Metalist II

28 Şubat 2014 yılında Slavutych

30 Haziran 2014 yılında Metalist II

1 Temmuz 2014 yılında Cherk. Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında Gelios Kharkiv

18 Temmuz 2018 yılında MFK Mykolaiv

13 Eylül 2018 yılında SK Tavriya

29 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2019 yılında Girnyk-Sport

8 Şubat 2021 yılında FK Metal

Volodymyr Shopin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Shopin şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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