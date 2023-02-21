Orest Kostyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kostyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orest Kostyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orest Kostyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orest Kostyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kostyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orest Kostyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kostyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orest Kostyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orest Kostyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orest Kostyk 16 Nisan 1999 tarihinde Zarvanytsya, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Костик Орест Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orest Kostyk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Orest Kostyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Orest Kostyk'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orest Kostyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orest Kostyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Orest Kostyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orest Kostyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Opir Lviv

1 Nisan 2017 yılında Sokil Zolochiv

1 Ocak 2018 yılında Veres Rivne II

26 Temmuz 2018 yılında Nyva Ternopil

2 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında PFK Lviv II

1 Ağustos 2020 yılında PFC Lviv

8 Nisan 2022 yılında Jonava

30 Haziran 2022 yılında PFK Lviv

9 Ağustos 2022 yılında Metalist

Orest Kostyk kimdir

Orest Kostyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orest Kostyk şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karpaty Lviv

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Orest Kostyk nereli

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