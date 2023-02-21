İgor Chaykovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Chaykovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Chaykovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Chaykovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Chaykovskyi 7 Ekim 1991 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чайковський Ігор Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Chaykovskyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Chaykovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Chaykovskyi'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Chaykovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Chaykovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Chaykovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Chaykovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Shakhtar U17

1 Ocak 2008 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2010 yılında Zorya Lugansk

31 Aralık 2010 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2011 yılında Illichivets

30 Haziran 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2012 yılında Illichivets

30 Ağustos 2012 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2013 yılında Illichivets

1 Temmuz 2013 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

22 Ocak 2019 yılında Zorya Luhansk

2 Mart 2021 yılında Ingulets

23 Temmuz 2021 yılında FK Polissya

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında Bukovyna

16 Eylül 2022 yılında Metalist

İgor Chaykovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Chaykovskyi şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Chaykovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bukovyna Chernivtsi (2004), Shakhtar Donetsk (2005-2008)

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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