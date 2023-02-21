İgor Chaykovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Chaykovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Chaykovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Chaykovskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İgor Chaykovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Chaykovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Chaykovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Chaykovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Chaykovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Chaykovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Chaykovskyi 7 Ekim 1991 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чайковський Ігор Геннадійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Chaykovskyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Chaykovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Chaykovskyi'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Chaykovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Chaykovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Chaykovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Chaykovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Shakhtar U17

1 Ocak 2008 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2010 yılında Zorya Lugansk

31 Aralık 2010 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2011 yılında Illichivets

30 Haziran 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2012 yılında Illichivets

30 Ağustos 2012 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2013 yılında Illichivets

1 Temmuz 2013 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

22 Ocak 2019 yılında Zorya Luhansk

2 Mart 2021 yılında Ingulets

23 Temmuz 2021 yılında FK Polissya

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında Bukovyna

16 Eylül 2022 yılında Metalist

İgor Chaykovskyi kimdir

İgor Chaykovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Chaykovskyi şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bukovyna Chernivtsi (2004), Shakhtar Donetsk (2005-2008)

İgor Chaykovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Chaykovskyi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Golovkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Golovkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Golovkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Golovkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!