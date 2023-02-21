Myroslav Znovenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Znovenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myroslav Znovenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Myroslav Znovenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Myroslav Znovenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Znovenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Myroslav Znovenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Znovenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myroslav Znovenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myroslav Znovenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myroslav Znovenko 26 Şubat 2002 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Зновенко Мирослав Костянтинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myroslav Znovenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Myroslav Znovenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Myroslav Znovenko'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Myroslav Znovenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mira_znovenko_1/

Myroslav Znovenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Myroslav Znovenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Myroslav Znovenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myroslav Znovenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dnipro

1 Ağustos 2019 yılında SK Dnipro-1 II

20 Temmuz 2021 yılında FK Nikopol

31 Aralık 2021 yılında SK Dnipro-1 II

1 Temmuz 2022 yılında SK Dnipro-1

15 Ağustos 2022 yılında Metalist

30 Haziran 2023 yılında SK Dnipro-1

Myroslav Znovenko kimdir

Myroslav Znovenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myroslav Znovenko şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zorya Lugansk (-2013), Metalist Kharkiv (2014-2016), Dnipro Dnipropetrovsk (2017-2018)

Myroslav Znovenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Myroslav Znovenko nereli

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