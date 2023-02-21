Dmytro Shamych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Shamych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Shamych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Shamych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Shamych 15 Mayıs 2001 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шамич Дмитро Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Shamych Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Shamych, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Shamych'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmytro Shamych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Shamych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Shamych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Shamych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kolos II

5 Temmuz 2021 yılında Metalist

7 Nisan 2022 yılında Banik Sokolov

17 Ağustos 2022 yılında Metalist

Dmytro Shamych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Shamych şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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