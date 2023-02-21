Yegor Klymenchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Klymenchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Klymenchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Klymenchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Klymenchuk 11 Kasım 1997 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Клименчук Єгор Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Klymenchuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Yegor Klymenchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Klymenchuk'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yegor Klymenchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Klymenchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yegor Klymenchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Klymenchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Metalurg Z.

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk

28 Temmuz 2016 yılında Naftan

21 Şubat 2017 yılında Kolos Kovalivka

24 Şubat 2018 yılında Avangard K.

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2019 yılında Olimpik Donetsk

1 Şubat 2020 yılında PFC Lviv

18 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

8 Eylül 2022 yılında Metalist

Yegor Klymenchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Klymenchuk şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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