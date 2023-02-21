Yevgeniy Ryazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Ryazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Ryazantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Ryazantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Ryazantsev 28 Ocak 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рязанцев Євгеній Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Ryazantsev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Yevgeniy Ryazantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Ryazantsev'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Ryazantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Ryazantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgeniy Ryazantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Ryazantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

22 Ağustos 2020 yılında FK Metal

7 Nisan 2022 yılında Ponferradina B

30 Haziran 2022 yılında Metalist

Yevgeniy Ryazantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Ryazantsev şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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