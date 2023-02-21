Maksym Bagachanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bagachanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Bagachanskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Bagachanskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Bagachanskyi 5 Haziran 2002 tarihinde Krasnograd, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Багачанський Максим Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Bagachanskyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Bagachanskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Bagachanskyi'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Bagachanskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Bagachanskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Bagachanskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Bagachanskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2019 yılında Olimpik K

22 Ağustos 2020 yılında FK Metal

9 Temmuz 2021 yılında FK Vovchansk

30 Haziran 2022 yılında Metalist

Maksym Bagachanskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Bagachanskyi şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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DYuSSh Krasnograd (2013-2015), UFK Kharkiv (2015-2016), Olimpik-UFK Kharkiv (2016-2019)

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