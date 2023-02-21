Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Pryadun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Pryadun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Pryadun 17 Şubat 1997 tarihinde Uman, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Прядун Максим Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Pryadun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksym Pryadun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Pryadun'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksym Pryadun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Pryadun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Pryadun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Pryadun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Illichivets II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Vorskla II

1 Ocak 2017 yılında Zirka II

1 Temmuz 2017 yılında Zirka

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2018 yılında Arsenal Kyiv

19 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2019 yılında Metalist 1925

19 Şubat 2020 yılında Lokomotiv

6 Ekim 2020 yılında MFK Mykolaiv

23 Temmuz 2021 yılında Olimpik Donetsk

2 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2022 yılında Metalist

Maksym Pryadun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Pryadun şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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