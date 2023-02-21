Bogdan Porokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Porokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Porokh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Porokh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Porokh 5 Ağustos 2000 tarihinde Pavlograd, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Порох Богдан Валентинович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Porokh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Bogdan Porokh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Porokh'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Porokh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Porokh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Porokh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Porokh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mykolaiv 2

1 Ocak 2020 yılında MFK Mykolaiv

9 Temmuz 2021 yılında Metalist

Bogdan Porokh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Porokh şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kosmos Pavlograd (2010), Metalurg Donetsk (2013-2015), Dnipro Dnipropetrovsk (2015), DVUFK Dnipropetrovsk (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.