Oleksandr Myzyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Myzyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Myzyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Myzyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Myzyuk 31 Mayıs 1995 tarihinde Izyumske, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мизюк Олександр Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Myzyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Oleksandr Myzyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Myzyuk'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Myzyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Myzyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Myzyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Myzyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2017 yılında FK Vovchansk

22 Ağustos 2020 yılında FK Metal

Oleksandr Myzyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Myzyuk şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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