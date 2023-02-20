Alexander Soderlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Soderlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Soderlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Soderlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Soderlund 3 Ağustos 1987 tarihinde Haugesund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Toft Søderlund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Soderlund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Alexander Soderlund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Soderlund'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Soderlund Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandersoderlund23/

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Alexander Soderlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Soderlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Soderlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Soderlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Haugesund

1 Ocak 2007 yılında Vard

3 Ocak 2008 yılında Virtus Lanciano

1 Temmuz 2008 yılında Treviso

1 Ağustos 2008 yılında UR Namur

1 Kasım 2008 yılında Treviso

1 Ocak 2009 yılında Botev Plovdiv

31 Mart 2009 yılında Treviso

24 Nisan 2009 yılında Hafnarfjördur

31 Ocak 2010 yılında Treviso

1 Şubat 2010 yılında Lecco

1 Temmuz 2010 yılında Vard

1 Ocak 2011 yılında Haugesund

15 Temmuz 2013 yılında Rosenborg

4 Ocak 2016 yılında Saint-Étienne

1 Şubat 2018 yılında Rosenborg

19 Şubat 2020 yılında Häcken

29 Ocak 2021 yılında Ç. Rizespor

1 Ağustos 2021 yılında Haugesund

Alexander Soderlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Soderlund şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Soderlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stegaberg Idrettslag, FK Haugesund

Norveç takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

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