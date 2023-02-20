Kevin Martin Krygard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Martin Krygard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Martin Krygard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Martin Krygard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Martin Krygard 17 Mayıs 2000 tarihinde Haugesund şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Martin Krygård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Martin Krygard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Kevin Martin Krygard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 16 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Martin Krygard'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Martin Krygard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Martin Krygard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Martin Krygard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Martin Krygard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2017 yılında Haugesund

Kevin Martin Krygard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Martin Krygard şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Martin Krygard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Djerv 1919, FK Haugesund

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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