Ulrik Fredriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrik Fredriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrik Fredriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrik Fredriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrik Fredriksen 17 Haziran 1999 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ulrik Tillung Fredriksen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrik Fredriksen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Ulrik Fredriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ulrik Fredriksen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulrik Fredriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrik Fredriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ulrik Fredriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrik Fredriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2016 yılında Sogndal IL II

22 Mayıs 2017 yılında Sogndal IL

13 Ocak 2020 yılında Haugesund

Ulrik Fredriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrik Fredriksen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ulrik Fredriksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Trane, Sædalen IL (?-2015), FK Fyllingsdalen (2016), Sogndal IL (2016-2017)

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.