Peter Therkildsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Therkildsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Therkildsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Therkildsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Therkildsen 13 Haziran 1998 tarihinde Solrød Strand şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Nysted Therkildsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Therkildsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Peter Therkildsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Therkildsen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Therkildsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Therkildsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Therkildsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Therkildsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2017 yılında HB Köge

8 Şubat 2018 yılında Naestved BK

1 Temmuz 2019 yılında AC Horsens

29 Eylül 2020 yılında Haugesund

31 Aralık 2020 yılında AC Horsens

15 Ocak 2021 yılında Haugesund

Peter Therkildsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Therkildsen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Solrød FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.