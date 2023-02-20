Soren Reese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Reese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Reese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Reese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Reese 29 Temmuz 1993 tarihinde Ingstrup şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Søren Reese şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Reese Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Soren Reese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Soren Reese'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Soren Reese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soren Reese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soren Reese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Reese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jammerbugt U19

1 Temmuz 2012 yılında Blokhus FC

1 Ocak 2015 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2018 yılında AC Horsens

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

16 Ocak 2020 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

19 Ağustos 2020 yılında Zaglebie Lubin

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

10 Ocak 2021 yılında AC Horsens

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

31 Ağustos 2021 yılında SönderjyskE

31 Aralık 2021 yılında Midtjylland

14 Şubat 2022 yılında Haugesund

Soren Reese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Reese şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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