Sebastian Tounekti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tounekti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Tounekti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Tounekti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Tounekti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tounekti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Tounekti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tounekti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Tounekti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Tounekti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Tounekti 13 Temmuz 2002 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Tunus,Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Tounekti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Sebastian Tounekti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Tounekti'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Tounekti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastiantounekti/

Sebastian Tounekti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Tounekti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Tounekti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Tounekti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2018 yılında Tromsdalen

30 Mart 2020 yılında Bodø/Glimt

31 Ağustos 2021 yılında FC Groningen

30 Haziran 2022 yılında Bodø/Glimt

30 Ağustos 2022 yılında Haugesund

Sebastian Tounekti kimdir

Sebastian Tounekti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Tounekti şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tromsdalen UIL (2014-2018)

Sebastian Tounekti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 23 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Tounekti nereli

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