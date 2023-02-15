Oscar Krusnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Krusnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Krusnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Krusnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Krusnell 17 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Krusnell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Oscar Krusnell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Krusnell'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Krusnell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oscarkrusnell

Oscar Krusnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Krusnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oscar Krusnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Krusnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2017 yılında Sunderland U23

10 Ağu 2017 yılında Hammarby

1 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

13 Ağu 2019 yılında Hammarby

14 Ağu 2019 yılında Team TG

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

8 Ocak 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

8 Ocak 2021 yılında Brommapojkarna

Oscar Krusnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Krusnell şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Krusnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Enskede IK, AIK Solna (-2015), Sunderland AFC (2015-2017)

İsveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.