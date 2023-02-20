Sondre Liseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Liseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Liseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Liseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Liseth 30 Eylül 1997 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Liseth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Sondre Liseth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sondre Liseth'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sondre Liseth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sondreliseth/

Sondre Liseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Liseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Liseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Liseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Nest-Sotra IL

8 Ocak 2019 yılında Mjøndalen

22 Mart 2021 yılında Haugesund

Sondre Liseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Liseth şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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