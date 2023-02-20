Egil Selvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egil Selvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egil Selvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egil Selvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egil Selvik 30 Temmuz 1997 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egil Selvik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Egil Selvik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Egil Selvik'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Egil Selvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egil Selvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egil Selvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egil Selvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Sandnes Ulf

12 Ocak 2018 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2018 yılında Sandnes Ulf

9 Şubat 2019 yılında Odds BK

15 Ocak 2021 yılında Haugesund

Egil Selvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egil Selvik şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egil Selvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ganddal IL, Sandnes Ulf

Norveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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