Magnus Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Christensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnus Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Christensen 20 Ağustos 1997 tarihinde Frederikshavn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Christensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Magnus Christensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Christensen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Magnus Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK

1 Ağustos 2022 yılında Haugesund

Magnus Christensen kimdir

Magnus Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Christensen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boldklubben Bangsbo Freja (-2010), Aalborg BK (2010-2016)

Magnus Christensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Magnus Christensen nereli

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