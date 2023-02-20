Bruno Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Leite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Leite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Leite 21 Mart 1995 tarihinde Lissabon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Miguel Santos Leite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Leite Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Bruno Leite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Leite'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Leite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Leite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Leite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Leite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skeid

8 Ocak 2017 yılında Haugesund

1 Ağustos 2021 yılında Pafos FC

9 Eylül 2022 yılında Haugesund

Bruno Leite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Leite şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Leite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Luxemburg, Hasle/Løren, Bjerkealliansen, Skeid Oslo

Yeşil Burun Adaları takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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