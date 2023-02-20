Mads Sande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Sande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Sande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Sande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Sande 22 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mads Berg Sande şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Sande Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Mads Sande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mads Sande'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Sande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Sande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Sande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Sande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2017 yılında Fana IL

15 Ağustos 2018 yılında Nest-Sotra IL

20 Şubat 2020 yılında Haugesund

24 Eylül 2020 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2020 yılında Haugesund

Mads Sande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Sande şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Mads Sande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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