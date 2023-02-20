Martin Samuelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samuelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Samuelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Samuelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Samuelsen 17 Nisan 1997 tarihinde Haugesund şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Samuelsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Martin Samuelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Samuelsen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Samuelsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samuelseen

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Martin Samuelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Samuelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Samuelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Samuelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Man City U18

1 Temmuz 2015 yılında West Ham U21

24 Kasım 2015 yılında Peterborough

31 Mayıs 2016 yılında West Ham U21

25 Ağustos 2016 yılında Blackburn

22 Kasım 2016 yılında West Ham U21

1 Ocak 2017 yılında Peterborough

18 Nisan 2017 yılında West Ham U21

17 Ocak 2018 yılında Burton Albion

31 Mayıs 2018 yılında West Ham U21

25 Temmuz 2018 yılında VVV-Venlo

18 Şubat 2019 yılında West Ham U21

20 Şubat 2019 yılında Haugesund

31 Aralık 2019 yılında West Ham U21

16 Ocak 2020 yılında Hull

1 Şubat 2021 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2021 yılında Hull

4 Ağustos 2021 yılında Haugesund

Martin Samuelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Samuelsen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Samuelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Djerv 1919, Vard Haugesund (2010-2012), Manchester City (2012-2015)

Norveç takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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