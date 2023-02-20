Troy Engseth Nyhammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Troy Engseth Nyhammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Troy Engseth Nyhammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Troy Engseth Nyhammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Troy Engseth Nyhammer 19 Ağustos 2006 tarihinde Bømlo şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Troy Engseth Nyhammer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Troy Engseth Nyhammer'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Troy Engseth Nyhammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Troy Engseth Nyhammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Troy Engseth Nyhammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Troy Engseth Nyhammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Haugesund II

4 Kasım 2022 yılında Haugesund

Troy Engseth Nyhammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Troy Engseth Nyhammer şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Troy Engseth Nyhammer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bremnes IL (-2020), FK Haugesund (2021-)

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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