Anders Baertelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Baertelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Baertelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Baertelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Baertelsen 9 Mayıs 2000 tarihinde Støvring şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Bloch Bærtelsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Baertelsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Anders Baertelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Baertelsen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Anders Baertelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Baertelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anders Baertelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Baertelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

7 Ağustos 2020 yılında Vendsyssel FF

17 Ağustos 2021 yılında Haugesund

Anders Baertelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Baertelsen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Anders Baertelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.