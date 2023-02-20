Amund Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amund Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amund Wichne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amund Wichne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amund Wichne 12 Mayıs 1997 tarihinde Mandal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amund Wichne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Amund Wichne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amund Wichne'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Amund Wichne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amund Wichne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amund Wichne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amund Wichne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2013 yılında Viking FK

9 Temmuz 2013 yılında Mandalskamerat.

1 Ağustos 2014 yılında Viking FK

17 Ağustos 2016 yılında Asane Fotball

31 Aralık 2016 yılında Viking FK

9 Ocak 2020 yılında IK Start

2 Mart 2022 yılında FK Jerv

13 Şubat 2023 yılında Haugesund

Amund Wichne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amund Wichne şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amund Wichne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mandalskameratene

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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