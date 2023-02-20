Julius Eskesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Eskesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Eskesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julius Eskesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julius Eskesen 16 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Julius Eskesen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julius Eskesen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Julius Eskesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Eskesen'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Julius Eskesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julius Eskesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julius Eskesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julius Eskesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK

28 Ocak 2020 yılında SönderjyskE

31 Mart 2022 yılında Haugesund

Julius Eskesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julius Eskesen şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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