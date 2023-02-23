Sory İbrahim Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sory İbrahim Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sory İbrahim Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sory İbrahim Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sory İbrahim Diarra 28 Şubat 2000 tarihinde Segou şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Sory Ibrahim Diarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sory İbrahim Diarra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Agency Futura yapmaktadır. Sory İbrahim Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sory İbrahim Diarra'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sory İbrahim Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sory İbrahim Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sory İbrahim Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sory İbrahim Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CO Bamako

20 Ekim 2019 yılında CSM Ceahlaul

27 Ağustos 2020 yılında Petrolul

25 Ocak 2021 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2021 yılında Petrolul

20 Şubat 2023 yılında Haugesund

Sory İbrahim Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sory İbrahim Diarra şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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