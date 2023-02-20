Bilal Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Njie 13 Haziran 1998 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Njie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Bilal Njie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Njie'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2014 yılında Vålerenga II

22 Ocak 2018 yılında Odds BK

5 Ekim 2020 yılında KFUM Oslo

31 Mart 2022 yılında Haugesund

Bilal Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Njie şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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