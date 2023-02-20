Claus Niyukuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claus Niyukuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claus Niyukuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claus Niyukuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claus Niyukuri 13 Şubat 2000 tarihinde Kopervik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Claus Babo Niyukuri şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claus Niyukuri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Claus Niyukuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claus Niyukuri'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Claus Niyukuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claus Niyukuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Claus Niyukuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claus Niyukuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2020 yılında Vard

13 Ocak 2023 yılında Haugesund

Claus Niyukuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claus Niyukuri şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.