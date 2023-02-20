Vegard Solheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Solheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegard Solheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegard Solheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegard Solheim 10 Ağustos 2004 tarihinde Tysvær şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegard Solheim Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Vegard Solheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vegard Solheim'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vegard Solheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegard Solheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vegard Solheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegard Solheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Haugesund

Vegard Solheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegard Solheim şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vegard Solheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skjold IL (-2019), FK Haugesund (2019-2022)

Norveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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