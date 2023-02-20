Alexandros Tabakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tabakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Tabakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandros Tabakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandros Tabakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tabakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Tabakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tabakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Tabakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Tabakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Tabakis 8 Aralık 1992 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Ταμπάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Tabakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Alexandros Tabakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Tabakis'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Tabakis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_tambakis/

http://www.facebook.com/Alexandros-Tabakis-143582519587094/?ref=nf&hc_ref=ARRl0UGUhOODRz2d7v8HhxJEF8avuz7zrWlYOqshvHMhgLpFSg3DLoVs9sPhniYP_q0

Alexandros Tabakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Tabakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandros Tabakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Tabakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panathinaikos

17 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

31 Aralık 2014 yılında Panathinaikos

2 Şubat 2015 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2015 yılında Panathinaikos

25 Ocak 2016 yılında Atlanta

25 Mart 2016 yılında Charleston

30 Kasım 2016 yılında Atlanta

24 Mart 2017 yılında Charleston

30 Kasım 2017 yılında Atlanta

10 Aralık 2017 yılında Kansas City

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2018 yılında North Carolina

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2021 yılında New Mexico Utd.

Alexandros Tabakis kimdir

Alexandros Tabakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Tabakis şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panathinaikos Athen (2005-2011)

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Alexandros Tabakis nereli

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