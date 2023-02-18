Alvaro Fidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Fidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Fidalgo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Fidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Fidalgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Fidalgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Fidalgo 9 Nisan 1997 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Fidalgo Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Fidalgo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Alvaro Fidalgo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alvaro Fidalgo'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Fidalgo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvarofidalgo/

Alvaro Fidalgoboyu ve yaşı kaç

Alvaro Fidalgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Fidalgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Fidalgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Fidalgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2012 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

30 Temmuz 2016 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

25 Ağu 2020 yılında Castellón

1 Şubat 2021 yılında América

30 Haziran 2021 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında América

Alvaro Fidalgo kimdir

Alvaro Fidalgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Fidalgo şuan CF América takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Condal de Noreña (2003-2005)

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Alvaro Fidalgo nereli

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