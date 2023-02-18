Emilio Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Lara 18 Mayıs 2002 tarihinde Atizapán de Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Lara Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Lara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Emilio Lara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emilio Lara'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilio Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emilio Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF América U17

1 Temmuz 2020 yılında CF América U20

1 Temmuz 2022 yılında América

Emilio Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Lara şuan CF América takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Emilio Lara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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