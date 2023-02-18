Miguel Layun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Layun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Layun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Layun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Layun 25 Haziran 1988 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Arturo Layún Prado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Layun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nomi Sports yapmaktadır. Miguel Layun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miguel Layun'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Layun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Miguel_layun

http://www.instagram.com/miguel_layun/

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http://www.facebook.com/MiguelLayunOficial

Miguel Layun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Layun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Layun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Layun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Querétaro II

1 Temmuz 2006 yılında Gallos Tijuana

1 Ocak 2007 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2009 yılında Atalanta

1 Ocak 2010 yılında América

30 Haziran 2010 yılında Atalanta

1 Temmuz 2010 yılında América

2 Ocak 2015 yılında Granada

9 Ocak 2015 yılında Watford

31 Ağu 2015 yılında FC Porto

30 Haziran 2016 yılında Watford

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto

30 Ocak 2018 yılında Sevilla

30 Haziran 2018 yılında FC Porto

11 Temmuz 2018 yılında Villarreal

30 Ocak 2019 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında América

Miguel Layun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Layun şuan CF América takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Layun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tiburones Rojos de Veracruz

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 6 gol atmıştır.

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