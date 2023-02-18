Luis Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Fuentes 14 Eylül 1986 tarihinde Chetumal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Fuentes Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Fuentes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Luis Fuentes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 26 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Fuentes'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pumas Morelos

1 Temmuz 2009 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2017 yılında Monterrey

31 Aralık 2017 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2020 yılında América

30 Haziran 2020 yılında Club Tijuana

26 Ağu 2020 yılında América

Luis Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Fuentes şuan CF América takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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