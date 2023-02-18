Federico Vinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Vinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Vinas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Vinas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Vinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Vinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Vinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Vinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Vinas 30 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Sebastián Viñas Barboza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Vinas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Federico Vinas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Federico Vinas'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Vinas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/federicovinas98

http://www.instagram.com/federicovinas98/

Federico Vinasboyu ve yaşı kaç

Federico Vinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Vinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Vinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Vinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Juventud

29 Ağu 2019 yılında América

30 Haziran 2020 yılında Juventud

1 Temmuz 2020 yılında América

Federico Vinas kimdir

Federico Vinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Vinas şuan CF América takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Federico Vinas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Vinas nereli

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