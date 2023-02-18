Salvador Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvador Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvador Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvador Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvador Reyes 4 Mayıs 1998 tarihinde Taxco de Alarcón şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Salvador Reyes Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvador Reyes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Salvador Reyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salvador Reyes'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salvador Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvador Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Salvador Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvador Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2019 yılında Cimarrones

30 Haziran 2019 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2020 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2021 yılında América

Salvador Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvador Reyes şuan CF América takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Salvador Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 5 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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