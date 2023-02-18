Nestor Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nestor Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nestor Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nestor Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nestor Araujo 29 Ağu 1991 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Néstor Alejandro Araújo Razo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nestor Araujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nestor Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nestor Araujo'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nestor Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nestoraraujo14/

Nestor Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nestor Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nestor Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nestor Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2013 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2014 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2014 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2022 yılında América

Nestor Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nestor Araujo şuan CF América takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Nestor Araujo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 2 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 3 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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