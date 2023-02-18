İsrael Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsrael Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsrael Reyes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsrael Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Reyes 23 Mayıs 2000 tarihinde Autlán de Navarro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Israel Reyes Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Reyes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. İsrael Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsrael Reyes'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İsrael Reyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IsraelReyesrom1

İsrael Reyesboyu ve yaşı kaç

İsrael Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsrael Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2020 yılında Puebla FC

30 Haziran 2021 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

1 Ocak 2023 yılında América

İsrael Reyes kimdir

İsrael Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Reyes şuan CF América takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

İsrael Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 15 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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İsrael Reyes nereli

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