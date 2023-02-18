Leo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Suarez 30 Mart 1996 tarihinde José León Suárez şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Gabriel Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Suarez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Lombilla yapmaktadır. Leo Suarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Suarez'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leosuarez96/

Leo Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2015 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

19 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

30 Ocak 2019 yılında Villarreal

31 Ocak 2019 yılında Mallorca

30 Haziran 2019 yılında Villarreal

13 Ocak 2020 yılında América

9 Ocak 2022 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2022 yılında América

Leo Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Suarez şuan CF América takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leo Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Villa Esperanza (2000-2002)

Arjantin U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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