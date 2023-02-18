Oscar Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Jimenez 12 Ekim 1988 tarihinde Chihuahua şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Francisco Jiménez Fabela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Oscar Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Jimenez'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indios Chihuahua

1 Ocak 2010 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

30 Haziran 2010 yılında Indios II

1 Temmuz 2010 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2013 yılında Indios II

1 Temmuz 2013 yılında Chiapas FC

1 Ocak 2017 yılında América

Oscar Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Jimenez şuan CF América takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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