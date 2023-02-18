Pedro Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Aquino 13 Nisan 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Jesús Aquino Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Aquino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Pedro Aquino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Aquino'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pedro Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

1 Temmuz 2017 yılında Monterrey

2 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Monterrey

1 Temmuz 2018 yılında León

1 Ocak 2021 yılında América

Pedro Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Aquino şuan CF América takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Aquino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Cristal (PE)

Peru takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 3 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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