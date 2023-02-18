Diego Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Valdes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Valdes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Valdes 30 Ocak 1994 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alfonso Valdés Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Valdes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Diego Valdes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Valdes'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Valdes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_valdes_10/

Diego Valdes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Valdes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Valdes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Valdes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2022 yılında América

Diego Valdes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Valdes şuan CF América takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Valdes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Audax Italiano (-2012)

Şili takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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