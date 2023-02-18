Henry Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Martin 18 Kasım 1992 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Henry Josué Martín Mex şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Martin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Henry Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Henry Martin'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henry Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HenryMartinM

http://www.instagram.com/henrymartinm/

Henry Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henry Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mérida FC

1 Temmuz 2014 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2018 yılında América

Henry Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Martin şuan CF América takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Henry Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 7 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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