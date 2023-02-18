Roger Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roger Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roger Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roger Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Martinez 23 Haziran 1994 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Roger Beyker Martínez Tobinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roger Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roger Martinez'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roger Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rogermartinezt9

http://www.instagram.com/rogermartinez94/

Roger Martinezboyu ve yaşı kaç

Roger Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roger Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Racing Club

7 Ağu 2014 yılında Santamarin

31 Aralık 2014 yılında Racing Club

11 Şubat 2015 yılında Aldosivi

31 Aralık 2015 yılında Racing Club

14 Temmuz 2016 yılında JS Suning

7 Ocak 2018 yılında Villarreal

30 Haziran 2018 yılında JS Suning

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

2 Temmuz 2018 yılında América

Roger Martinez kimdir

Roger Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Martinez şuan CF América takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Estudiantil, Argentinos Juniors

Roger Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

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Roger Martinez nereli

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