Luis Malagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Malagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Malagon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Malagon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Malagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Malagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Malagon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Malagon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Malagon 2 Mart 1997 tarihinde Zamora şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Malagón Velázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Malagon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Luis Malagon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Malagon'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Malagon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/angel_malagonv

http://www.instagram.com/angel_malagonv/

Luis Malagonboyu ve yaşı kaç

Luis Malagon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Malagon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Malagon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Malagon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Zamora

1 Temmuz 2014 yılında CA Morelia U17

1 Temmuz 2015 yılında CA Morelia U20

1 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

1 Ocak 2023 yılında América

Luis Malagon kimdir

Luis Malagon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Malagon şuan CF América takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monarcas U17

Luis Malagon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Malagon nereli

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